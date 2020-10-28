Julian B. Kline, of Silver Spring, died on Oct. 21. Beloved husband of Doris Abelman Kline. Devoted father of Richard (Phyliss) and William (Miriam) Kline, Lori (Bill) Garner, Karen (Doug) Porter and Robert (Beth) Abelman. Loving grandfather of Aliza, Taylor, Josh (Jessica) and Annie Kline, Mitchell and Andi Garnher, Sean and Jeff Porter and Jared and Julia Abelman. Great-grandfather of Eliana, Eva Taylor, Charlie, Noa and Jameson. Contributions may be made to the Grace United Methodist Church, Women’s Dept., 7001 New Hampshire Ave., Takoma Park, MD 20912. Arrangements entrusted to Torchinsky Hebrew Funeral Home.