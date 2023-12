Sherlene J. Frank of Potomac, Md., passed away on Nov. 25. Beloved wife of Peter H. Frank; devoted mother of Toni F. Levin, Dr. Adam J. (Dr. Carol N.) Frank, Brian R. Frank and the late Linda Joy Frank; loving grandmother of Zachary G. (Amanda R.) Levin, Geri L. (Jonathan) Keslow, Dr. Danielle N. Frank, Eric C. Frank, Ryan A. Frank and Hana G. Frank; cherished great-grandmother of Abigail R. Levin; dear sister of the late David Feldmann. Memorial contributions may be made to the Hebrew Home of Greater Washington at smithlifecommunities.org.

Never miss a story.

Sign up for our newsletter. Email Address Subscribe Cancel